Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü

ANTALYA'nınAksu ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp, sürüklenen motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar (22) ile arkasında oturan hemşire Ayşe Gülizar Durmaz (26), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Kral Yolu Kundu- Expo yönünde meydana geldi. Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne giderken kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.