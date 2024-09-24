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        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü (2)

        'TABUTUDOLDURMADI, KUŞ GİBİYDİ'Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bidar ile Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:57
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        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü (2)
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        'TABUTUDOLDURMADI, KUŞ GİBİYDİ'

        Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Bidar ile Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ayşe Gülizar Durmaz'ın annesi, cenaze alındıktan sonra morgdan çıktığı esnada feryat etti. Anne, "Yükümü aldım, gidiyorum. O kadar zayıftı ki tabutu doldurmadı, kuş gibiydi. Kuzum bir daha göremeyeceğim, gitti" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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