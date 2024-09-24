Son kullanma tarihleri asetonla silinen ürünleri Rusya'ya ihraç edeceklerdi

ANTALYA'da, son kullanma tarihleri asetonla silinip üzerine yeni tarih ve Rusça etiket basılarak, Rusya'ya ihraç edilmeye hazırlanan 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli denetimler yaptı. Gıda ürünleri satanlara yönelik denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ürün satılan işletmelere ceza yazıldı. Ekiplerin Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.'ye ait bir depoda gerçekleştirdiği denetimde, son tüketim tarihi geçmiş, geneli ithal 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konservesi gibi ürünler tespit edildi. Detaylı kontrolde, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri 2023 olan ürünlerin son kullanma tarihlerinin asetonla silinip, üzerine 2025 yazıldığı görüldü. Son kullanma tarihleri değiştirilip satışa hazır hale getirilen ürünlerin, üzerlerine de Rusça etiketler yapıştırılıp ihraç edilmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşletmede aynı zamanda birçok ürüne de kemirgenler tarafından zarar verildiği görüldü. Aynı işletmede yakalanan ürünlere el konulup 58 bin lira ceza kesilirken, işletme sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.