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        Eski imamı öldürüp, 'kaza' gibi göstermek istemişler

        ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi Mustafa Keyik'in (46) uçurumda cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:05
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        Eski imamı öldürüp, 'kaza' gibi göstermek istemişler
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        ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde eski din görevlisi Mustafa Keyik'in (46) uçurumda cesedi bulundu. Keyik'i öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan M.S. (19) ile amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak'ın, olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.

        Geçen hafta cumartesi günü bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Gündoğmuş ilçesi Köprülü Mahallesi Hacı Beleni mevkiinde uçurumda bir ceset gördüğünü söyledi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan cesedin Mustafa Keyik'e ait olduğu ve tüfekle başının arkasından vurulduğu tespit edildi. Mustafa Keyik'in kamyoneti de uçurumun kenarında yolda yamaca çarpmış olarak bulundu.

        7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Gündoğmuş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin desteğiyle Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı araştırmada, eski din görevlisi Mustafa Keyik'in bir süredir M.S. ile gönül ilişkisi yaşadığı belirlendi. Jandarma tarafından M.S. ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmada ifadeleri alınan şüphelilerin verdiği bilgiler sonucunda Mustafa Keyik'in, M.S., amcası Fedai Solak ve kuzeni Tolga Solak tarafından planlanarak öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı belirlendi. Şüphelilerin olayı kaza gibi göstermek için Mustafa Keyik'in kamyonetini, cansız bedeni uçurumdan attıkları noktada, yolun yamacına çarptırıp kaçtıkları tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gündoğmuş adliyesine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.S., Fedai Solak ve Tolga Solak tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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