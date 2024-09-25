Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tarihle sanatı buluşturan 14'üncü Phaselis Festivali, Türkiye'nin en genç yeteneklerinden İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen Phaselis Festivali, 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Tarihle sanatı buluşturan 14'üncü Phaselis Festivali'nin ilk gününde İlyun Bürkev, Can Özhan liderliğindeki 12 kişilik yaylı orkestradan oluşan 'Cameratalia' sahneye çıktı. Yaklaşık 1 saat süren konser sonrası izleyiciden uzun süre alkış alan İlyun Bürkev ve Cameratalia tekrar sahneye çıkarak bir eser daha çaldı.