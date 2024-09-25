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        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tarihle sanatı buluşturan 14'üncü Phaselis Festivali, Türkiye'nin en genç yeteneklerinden İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:15
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        Phaselis Festivali, İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tarihle sanatı buluşturan 14'üncü Phaselis Festivali, Türkiye'nin en genç yeteneklerinden İlyun Bürkev ve Cameratalia konseriyle başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve Phaselis Kazı Başkanlığı'nın destekleriyle Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen Phaselis Festivali, 2 bin yıllık tarihi ile her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Tarihle sanatı buluşturan 14'üncü Phaselis Festivali'nin ilk gününde İlyun Bürkev, Can Özhan liderliğindeki 12 kişilik yaylı orkestradan oluşan 'Cameratalia' sahneye çıktı. Yaklaşık 1 saat süren konser sonrası izleyiciden uzun süre alkış alan İlyun Bürkev ve Cameratalia tekrar sahneye çıkarak bir eser daha çaldı.

        Geceye Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Baytekin, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Başkan Yardımcısı Burak Orkut, yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "Tarihi sanatla buluşturduğumuz Phaselis Festivalimizin bu yıl 14'üncüsünü düzenlemekteyiz. Bugün de çok başarılı bir sanatçımızı sahnemizde ağırladık. Çok güzel bir açılış seremonisi gerçekleşti. Destek veren turizmcilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

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