Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tarafından bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hatice Karaca'nın (60) yanlışlıkla çöp konteynerine attığı yaklaşık 90 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu belediye çalışanları buldu. Çöp poşetlerinin tek tek aranmasıyla bulunan telefonlar Hatice Karaca'ya teslim edildi.

Boğazkent Mahallesi'nde oturan Hatice Karaca, dün evdeki çöp poşetlerini sokaktaki konteynere atıp geri döndüğünde 2 cep telefonunun olmadığını fark etti. Cep telefonlarını yanlışlıkla çöpe atmış olabileceğini düşünen Hatice Karaca, konteyneri kontrol etti. Konteynerin boş olduğunu gören Hatice Karaca, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istedi.