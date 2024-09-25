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        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tarafından bulundu

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hatice Karaca'nın (60) yanlışlıkla çöp konteynerine attığı yaklaşık 90 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu belediye çalışanları buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:20
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        Yanlışlıkla çöpe atılan 2 telefon, poşetleri tek tek arayan görevliler tarafından bulundu
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde Hatice Karaca'nın (60) yanlışlıkla çöp konteynerine attığı yaklaşık 90 bin lira değerindeki 2 cep telefonunu belediye çalışanları buldu. Çöp poşetlerinin tek tek aranmasıyla bulunan telefonlar Hatice Karaca'ya teslim edildi.

        Boğazkent Mahallesi'nde oturan Hatice Karaca, dün evdeki çöp poşetlerini sokaktaki konteynere atıp geri döndüğünde 2 cep telefonunun olmadığını fark etti. Cep telefonlarını yanlışlıkla çöpe atmış olabileceğini düşünen Hatice Karaca, konteyneri kontrol etti. Konteynerin boş olduğunu gören Hatice Karaca, Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayıp, yardım istedi.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Boğazkent Mahallesi'nden çöp alan kamyonları tahliye merkezinde topladı. Kamyonlardaki çöpler yere boşaltılarak kepçe ve belediye çalışanları yardımıyla arandı. Arama sonucunda Karaca'ya ait 2 cep telefonu temizlik işçileri tarafından bulundu. Telefonların bulunduğu haberi verilen Hatice Karaca, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gelerek teslim aldı.

        Telefonlarına kavuşan Hatice Karaca, "Yaklaşık 90 bin lira civarında olan 2 cep telefonumuzu bulmak için büyük çaba sarf eden, çöp kamyonlarını boşaltarak tek tek tarayan temizlik işleri çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde telefonlarıma kavuştum" dedi. Temizlik işleri çalışanları da Karaca'ya yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

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