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        Evini yakmaya çalıştı; eşi ve çocukları da içerideydi

        ANTALYA'daRamazan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:40
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        Evini yakmaya çalıştı; eşi ve çocukları da içerideydi
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        ANTALYA'daRamazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla eşi ve çocukları içerideyken oturdukları evi yakmaya çalıştı. Oğlunun kendisini fark etmesi ile panik yapan baba, bidonu ve çakmağı bırakarak kaçtı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında, iddiaya göre eşi ve çocukları evde olduğu sırada meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ikamete gelen Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla, apartmanın bahçesine yöneldi. Apartmanın bahçesinden ikametin balkonuna doğru giden Ramazan K.'yi, o sırada evin salonunda bulunan oğlu fark etti. Oğlunun kendisini fark edip, terlik atmasıyla panik yapan Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmağı bırakarak uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, eşi ile sorunlar yaşadığı belirtilen Ramazan K.'nin balkonda bıraktığı benzin bidonu ile çakmakta inceleme yaptı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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