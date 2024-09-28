Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki yangında 2 gecekondu küle döndü

        ANTALYA'dagece saatlerinde çıkan yangında 2 gecekondu küle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki yangında 2 gecekondu küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'dagece saatlerinde çıkan yangında 2 gecekondu küle döndü.

        Yangın, saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2826 Sokak'ta, atık toplayıcıların yaşadığı gecekonduda çıktı. Alevler, ardından 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Mehmet Uçar'ın oturduğu gecekonduya sıçradı. Uçar, evdekileri dışarı çıkartarak, yangına müdahale etmek istedi. Yangını söndürmekte başarılı olamayan Uçar ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sokağa itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. 2 gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, sabah saatlerinde evlerine tekrar giren Mehmet Uçar ile ailesi yanan eşyalarında bazılarını kurtarmaya çalıştı.

        '10 DAKİKA İÇERİSİNDE YANGIN HER YERİ KAPLADI'

        Mehmet Uçar, "Gece saat 02.00 sıralarıydı, oturduğumuz esnada yanık kokusu geldiğini fark ettim. Dışarıya çıkıp, baktığım esnada yan evin yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak 10 dakika içerisinde yangın her yeri kapladı. Ben de içeriye girerek uyuyan çocuklarımı alıp, dışarıya çıkardım. Onları çıkarmazsam ne olacaktı, bilemiyorum. Evde bir şey kalmadı. Birikimlerimiz ve her şeyimiz evin içerisindeydi. Mahvolduk" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Rus fenomen Tatiana 'kusursuz' çıktı!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Bıçakladı, 4 ay hapis yattı, çıkıp öldürdü! Kanlı husumet!
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        Ali Erbaş'tan Sıla bebek açıklaması: İdamsa idam öyle değil mi?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Emekli olmak mı çalışmak mı avantajlı?
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Fahiş fiyat artışına 100 bin lira ceza
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın paylaşımları çocuk üzerine
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Podyumda yürüyenler kim?
        Podyumda yürüyenler kim?
        Sonbaharın anahtar parçaları
        Sonbaharın anahtar parçaları
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”

        Benzer Haberler

        Evini yakmaya çalıştı; eşi ve çocukları da içerideydi
        Evini yakmaya çalıştı; eşi ve çocukları da içerideydi
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda 79 kişi tutuklandı
        Antalya merkezli forex dolandırıcılığı operasyonunda 79 kişi tutuklandı
        Kazada ölen Rus fenomen Tatiana'nın 'kusursuz' olduğu ortaya çıktı
        Kazada ölen Rus fenomen Tatiana'nın 'kusursuz' olduğu ortaya çıktı
        Antalya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde 500 öğrenciye trafik eğiti...
        Antalya'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerinde 500 öğrenciye trafik eğiti...
        Antalya'da, sanayi sitesinde yangın; 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz...
        Antalya'da, sanayi sitesinde yangın; 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz...
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı