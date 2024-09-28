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        Antalya'da sahillerde hafta sonu yoğunluğu

        ANTALYA'dahava sıcaklığının 33 dereceyi bulması ile turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:15
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        Antalya'da sahillerde hafta sonu yoğunluğu
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        ANTALYA'dahava sıcaklığının 33 dereceyi bulması ile turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler, sahilde denize girip, güneşlendi.

        Antalya'da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı da yüzde 50'ye ulaştı. Turizm sezonu devam ederken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimisi Akdeniz'in mavi sularında serinlerken, kimisi güneşlenmeyi tercih etti. Eylül ayına rağmen turistler, yazdan kalma gün yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; iki gün boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Önümüzdeki haftadan itibaren hava sıcakları, kademeli olarak düşmeye başlayacak. Sahilde ailesiyle denize giren Yeliz İncirci, "Güneşlenmeye geldim. Son ayların tadını çıkarıyoruz. Bizim için klasik hafta sonu oldu. Eylül ayının en güzel günlerini yaşıyoruz. Deniz çok güzel" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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