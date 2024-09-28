Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Antalya'da bir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında olay yerinde polisin çalışmasını izlerken yakalanan Polat Dereli'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu tamamlandı. Cinayeti neden işlediğine dair konuşmayan Polat Dereli, "Tedavi gördüm. Benim konuyla alakam yok. Cinayeti ben işlemedim. Ben deliyim" dedi. Dereli, sağlık kontrolünden çıktığı esnada da basın mensuplarının "Madem cinayeti sen işlemedin, başkası senin silüetine bürünerek mi işledi" sorusuna, "Doğrudur" cevabını verdikten sonra ekip otosuna bindi. Dereli'nin yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre yatarak tedavi gördüğü öğrenildi.