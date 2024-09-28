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        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAntalya'da bir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında olay yerinde polisin çalışmasını izlerken yakalanan Polat Dereli'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:35
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        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Antalya'da bir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında olay yerinde polisin çalışmasını izlerken yakalanan Polat Dereli'nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu tamamlandı. Cinayeti neden işlediğine dair konuşmayan Polat Dereli, "Tedavi gördüm. Benim konuyla alakam yok. Cinayeti ben işlemedim. Ben deliyim" dedi. Dereli, sağlık kontrolünden çıktığı esnada da basın mensuplarının "Madem cinayeti sen işlemedin, başkası senin silüetine bürünerek mi işledi" sorusuna, "Doğrudur" cevabını verdikten sonra ekip otosuna bindi. Dereli'nin yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir süre yatarak tedavi gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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