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        Belediye başkanının yaşam savaşını kaybeden kızı, toprağa verildi

        ISPARTABelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:05
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        Belediye başkanının yaşam savaşını kaybeden kızı, toprağa verildi
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        ISPARTABelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.

        Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in geçen yıl 13 Mayıs'ta attan düşerek beyin kanaması geçiren ve yaklaşık 1,5 yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı olan kızı Mürüvvet Başdeğirmen, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Başdeğirmen ailesi akşam evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ederken, bugün Mürüvvet Başdeğirmen için İl Müftülüğü önünde cenaze düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenazede Isparta Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, Yalım Halıcı, Hasan Basri Sönmez, eski milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, mülki ve askeri erkan, siyasiler, belediye çalışanları da yer aldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınan Mürüvvet Başdeğirmen'in cenazesi, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Defin sonrası Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile ailesi, taziyeleri kabul etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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