Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, yeni dönemine hızlı başladı

        İSVİÇRE'nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193'üncü UCI Genel Kurulu'nda Sakarya'nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası adaylığı resmen onaylandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, yeni dönemine hızlı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSVİÇRE’nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193'üncü UCI Genel Kurulu'nda Sakarya’nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası adaylığı resmen onaylandı.

        UCI Başkanı David Lappartient, Dünya Şampiyonası organizasyon yetki belgesi ve Dünya Şampiyonu formasını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve disiplin kurulu üyesi ve aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar’a teslim etti.

        Alınan yetki belgesi ile ülkemiz ve Sakarya ilk kez 20- 21 Haziran 2025 tarihlerinde, Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası disiplininde ev sahipliği yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        "Son dönemdeki veriler programın çalıştığını gösteriyor"
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Belediye başkanının yaşam savaşını kaybeden kızı, toprağa verildi
        Belediye başkanının yaşam savaşını kaybeden kızı, toprağa verildi
        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (2)
        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (2)
        Antalya'da sahillerde hafta sonu yoğunluğu
        Antalya'da sahillerde hafta sonu yoğunluğu
        Antalya'da bir kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti
        Antalya'da bir kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti
        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı
        Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı
        Elmalı'daki kadın üreticilere salça makinesi hibe edildi
        Elmalı'daki kadın üreticilere salça makinesi hibe edildi