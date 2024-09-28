Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu, yeni dönemine hızlı başladı
İSVİÇRE'nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193'üncü UCI Genel Kurulu'nda Sakarya'nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası adaylığı resmen onaylandı.
İSVİÇRE’nin Zürih şehrinde gerçekleşen 193'üncü UCI Genel Kurulu'nda Sakarya’nın 2025 yılı Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası adaylığı resmen onaylandı.
UCI Başkanı David Lappartient, Dünya Şampiyonası organizasyon yetki belgesi ve Dünya Şampiyonu formasını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve disiplin kurulu üyesi ve aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar’a teslim etti.
Alınan yetki belgesi ile ülkemiz ve Sakarya ilk kez 20- 21 Haziran 2025 tarihlerinde, Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası disiplininde ev sahipliği yapacak.
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