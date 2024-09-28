Cinayet sonrası polisin çalışmasını izlerken yakalandı (3)

Antalya'dabir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i 20 bıçak darbesiyle öldüren ve sonrasında olay yerinde polisin çalışmasını izlerken yakalanan Polat Dereli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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