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        Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:25
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        Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
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        SÜPER Lig'in 7’nci haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadele 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

        İLHAN PALUT: BERABERE KALIRSAK ÜZÜLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut yaptığı açıklamasında, “Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz. Çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar” dedi.

        FATİH TEKKE: FIRSATLARI TAM ANLAMIYLA DEĞERLENDİREMEDİK

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, “Bu çok zor bir maçtı. 90 dakika boyunca bunun etkisini hissettik. Herkesi şaşırtan bazı anlar vardı ve bunları özellikle belirtmem gerekiyor. Maçın başında baskılı başladık ve ilk bölümde golü attık. Sonrasında benim istemediğim rakibe çok uygun olan 5-4-1 dizilişiyle bekledik. İyi fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyordum ve öyle de oldu; fakat bu fırsatları çıkarken, çıktıktan sonra da tam anlamıyla değerlendiremedik. Topu rakibe bıraktık” diye konuştu.

        'BAŞARILI OLDUĞUMUZ TEK ŞEK 1-0’LIK SKORU KORUMAK OLDU'

        Çaykur Rizespor’un bir pozisyon dışında çok etkili olmadığını söyleyen Tekke, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        “İkinci yarıda, 70’inci dakikaya kadar ön alan baskımız devam etti. Rakibin bir pozisyon dışında çok etkili olduğu pozisyonlar olmadı ve beklediğimiz anlar yaşandı. Bugün en başarılı olduğumuz tek şey, 1-0’lık skoru korumak oldu. 3 maçtır gol yememek olumlu bir gelişme. Biz pas oyununu oynamaya çalışan ve oyun tekrarları olan bir takımız bunları ısrarla devam ettirmemiz lazım. Geliştirmemiz gerekiyor. Bunları maçta bölüm bölüm görebildik. Ritmimizi bulmamız zaman alacak demiştik. Zaten sakatlıklar, girenler, çıkanlar, kadromuz kulübede oturanlar var. Geçen seneki büyüm mücadelemize devam ediyoruz. Oyuncularımın emeklerine sağlık, üç puan bizim için çok sevindirici. Çaykur Rizespor’a başarılar dilerim. Galatasaray maçından sonra milli takım arası var. Umarım bu aranın bize iyi geleceğini düşünüyorum.”

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - İlhan Palut’un açıklamaları

        - Fatih Tekke’nin açıklamaları

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