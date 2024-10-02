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        Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezi çalışanı Zehra Gün (23), dün gece gittiği erkek arkadaşının evinde sabah ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:20
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        Güzellik merkezi çalışanı Zehra, gece kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, güzellik merkezi çalışanı Zehra Gün (23), dün gece gittiği erkek arkadaşının evinde sabah ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Gün’ün arkadaşı, gece birlikte içtiklerini sabah kendisini uyandıramadığını söyledi.

        Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi'ndeki bir butiğin lojman olarak kullanılan ikinci katında Zehra Gün, dün gece kimliği öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. Sabah iş yerini açmak için kalkan arkadaşı Zehra Gün'ü uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zehra Gün'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmadığı belirlenen Zehra Gün'ün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Zehra Gün'ün erkek arkadaşı, verdiği ilk ifadede gece birlikte içki içtiklerini sabah kalktığında ise arkadaşını uyandıramadığını söyledi.

        Antalya'da bir güzellik merkezinde çalışan Zehra Gün'ün sık sık Manavgat'a geldiği ve erkek arkadaşıyla zaman geçirdiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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