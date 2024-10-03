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        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

        ANTALYA'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı Abdül Oktay Kaya (40) yaşamını yitirdi, Nevzat Kaya (17) ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:55
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        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
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        ANTALYA'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı Abdül Oktay Kaya (40) yaşamını yitirdi, Nevzat Kaya (17) ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi Ali Erdem, jandarma tarafından yakalandı.

        Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Jandarma ekipleri, Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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