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        Yangında balkona kaçan kadın çarşafla korunmaya çalıştı

        ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında alevlerden kaçarak balkona sığınan Ludmira Generalova Genç, kendini korumak için çarşafa sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:35
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        Yangında balkona kaçan kadın çarşafla korunmaya çalıştı
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        ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında alevlerden kaçarak balkona sığınan Ludmira Generalova Genç, kendini korumak için çarşafa sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Genç'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2253 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alev yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yanan evde oturan Yalçın Genç kapıya, eşi Ludmira Generalova Genç ise balkona doğru kaçtı. Balkonda çarşafa sarılarak kendisini korumaya çalışan Ludmira Generalova Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerden etkilenip, yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Ludmira Generalova Genç'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangında ailenin kedisinin öldüğü öğrenildi.

        Diğer yandan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Genç'in balkona kaçtığı ve alevlerden korunmak için çarşafı üzerine attığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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