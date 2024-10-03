Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yaralı 2 caretta carettal tedavi ve rehabilitasyon sonrası denize bırakıldı

        BALIK ağı ve misinalar nedeniyle yaralanan iki caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı 2 caretta carettal tedavi ve rehabilitasyon sonrası denize bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIK ağı ve misinalar nedeniyle yaralanan iki caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize bırakıldı.

        Bir süre önce balık ağı ve misinalara takılarak yaralanan iki caretta caretta türü deniz kaplumbağası Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedaviye alındı. Rehabilitasyon süreci için Manavgat'taki DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği'ne getirilen caretta carettalar, Boğaz mevkiinde denize bırakıldı, dişi olanına takip cihazı takıldı. Yapılan etkinliğe Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Milli Eğitim Müdür Vekili Cavit Sevim, DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, DEKAFOK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

        ‘NERELERDE DOLAŞTIĞINI TAKİP EDEBİLECEĞİZ’

        Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve DEKAMER Proje Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "DEKAMER Türkiye'de deniz kaplumbağaları ile ilgili çalışmalar kapsamında Muğla İztuzu'nda 16 yıl önce kurulmuştur. Türkiye'nin neresinde yaralı kaplumbağa bulunursa, merkezimize getirilmekte ve tedavileri yapılmaktadır. Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bu bölgede de bir bilgilendirme ve ilk yardım ünitesi kurma kararı aldık. Bu çerçevede DEKAFOK bünyesinde merkezimizi oluşturduk. Antalya bölgesinden daha önce merkezimizde tedavilerine başlanan bu 2 deniz kaplumbağasını buradaki merkezimize getirerek rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra bugün doğal ortamlarına bırakacağız. Denizlerden nerelerde dolaştığını, nerelerde beslendiğini, nerelerde kışladığını araştırabilmek için sırtına bir cihaz taktık. Bu cihaz sayesinde bunun Akdeniz'de nerelerde dolaştığını takip edebileceğiz" dedi.

        Konuşmanın ardından caretta carettalar izleyenlerin alkışları arasında denizle buluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!

        Benzer Haberler

        Tescilli Anadolu yemekleri 5 yıldızlı otellerin menülerinde
        Tescilli Anadolu yemekleri 5 yıldızlı otellerin menülerinde
        Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyattan sonra öğrendi, doktorlarda...
        Vücuduna 8 platin takıldığını ikinci ameliyattan sonra öğrendi, doktorlarda...
        Yangında balkona kaçan kadın çarşafla korunmaya çalıştı
        Yangında balkona kaçan kadın çarşafla korunmaya çalıştı
        Antik kentin içinden akan su antik kentin ziyaretçilerini cezbediyor
        Antik kentin içinden akan su antik kentin ziyaretçilerini cezbediyor
        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivalinde geri sayım
        Türkiye'nin en uzun soluklu film festivalinde geri sayım