Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLERADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın yaşamını yitirdiği, biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından Abdül Oktay Kaya’yı öldürdüğü, Nevzat Kaya'yı da yaraladığı öne sürülen Ali Erdem yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında Ali Erdem'in yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E. de gözaltına alındı.