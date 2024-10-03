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        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        ŞÜPHELİLERADLİYEYE SEVK EDİLDİAntalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın yaşamını yitirdiği, biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:40
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        Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        ŞÜPHELİLERADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın yaşamını yitirdiği, biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından Abdül Oktay Kaya’yı öldürdüğü, Nevzat Kaya'yı da yaraladığı öne sürülen Ali Erdem yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında Ali Erdem'in yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E. de gözaltına alındı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler adliyeye yan giriş kapısından alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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