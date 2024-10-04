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        Doyran Göleti'nde adacıklar oluştu

        ANTALYA'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:40
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        Doyran Göleti'nde adacıklar oluştu
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        ANTALYA'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dronla çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi.

        Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi. Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, bugünlerde ise can çekişiyor.

        Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle gölette son günlerde su seviyesi yok denecek noktaya geldi. Yaz döneminde yağışların azalması ve gölete su verilmemesiyle nedeniyle kuruma noktasına gelen gölette suların çekildiği noktalarda adacıklar oluştu, büyük bölümünde toprağın çatladığı görüldü. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dron ile çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi. Diğer yandan kurumaya yüz tutan gölet, göleti besleyen kaynaklardan birine yapılacak HES projesine gösterilen tepki ile gündeme geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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