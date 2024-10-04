'Su Kanunu acilen çıkarılmalı'

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Doç. Dr. Ethem Karadirek, hızlı nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda barajlardaki su seviyesinin azaldığını, yağış rejiminin değişmesiyle de sel riski ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Doç. Dr. Karadirek, acilen ‘Su Kanunu’ üzerinde çalışılması gerektiğini de kaydetti.

AÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ethem Karadirek, kuraklık, yağış rejiminin değişmesi ve hızlı nüfus artışının barajlardaki su seviyesinin düşmesine, yer altı su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu söyledi. Su kaynaklarının ciddi miktarda azaldığını söyleyen Doç. Dr. Ethem Karadirek, “Yağış rejimlerinde değişiklikler meydana geldi. Marmara Bölgesi, İç Ege ve Türkiye'nin güneybatısı, Muğla ile Antalya arasında kalan bölge ciddi derecede meteorolojik kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Fakat su kaynakları açısından en önemli etken kar yağışı. Zeminde kalma süresi oldukça önemli. Barajlardaki doluluk oranını ve yer altı su kaynaklarını ciddi miktarda etkilemeye başladı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE YAĞIŞ REJİMİ Yağış rejimindeki değişikliğin son yıllarda arttığını söyleyen Doç. Dr. Karadirek, “Yağışın süre, şiddet ve frekansına bakmak gerekiyor. İklim değişikliğiyle beraber daha uzun zamanda, şiddetli ama az yağan bir yağmur, şimdi daha kısa zamanda düşmeye başladı. Dolayısıyla kentsel alanlarda sel rejimi etkisini gösterdi. Geçmişte 40 günde yağan yağmur şimdi ise 40 dakikada yağıyor. Hem yer altı suyunun hem de yüzeysel suyun beslenmesi açısından avantajı olmadığı gibi, hem de sel durumunda maddi ve manevi zarara neden oluyor. İklim değişikliğine karşı önlem alamayız, fakat adapte olabiliriz. Doğa ile barışık yaşamalıyız. Sera gazları bakımından nasıl katkı verebileceğimizi araştırmalıyız" dedi.

'TURİZM BÖLGELERİNDE CİDDİ SU YÜKÜ VAR' Su konusunda ihtiyaç yönetimi yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karadirek, “Turizm bölgelerinde ciddi su yükü var. Bu konuda yapılması, atılması gereken adımlar uygulanmalı. Çok acil yapılması gereken konulardan biri de güncel bir ‘Su Kanunu’ düzenlenmesi. Bireysel yapılacaklar ise diş fırçalarken musluğu kapatmak, bulaşık makinesi tam dolmadan çalıştırmamak, bahçede su isteyen, görsel peyzaj ürünleri yerine daha az su ile beslenen uygulamalara geçmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. 'ŞEBEKELERDE SU KAYIPLARI SÖZ KONUSU'