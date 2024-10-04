Arazi anlaşmazlığı cinayetinin şüphelisi ile dedesi tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın (40) öldüğü, biri ağır 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Ali Erdem (27) ile dedesi Ali Erdem (75) tutuklandı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan hala ve dayı çocukları Kaya ve Erdem aileleri sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere 2 Ekim'de bir araya geldi. Bu sırada her iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle olay yerine geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Nevzat Kaya (17) götürüldüğü hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.