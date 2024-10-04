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        Arazi anlaşmazlığı cinayetinin şüphelisi ile dedesi tutuklandı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın (40) öldüğü, biri ağır 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Ali Erdem (27) ile dedesi Ali Erdem (75) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:55 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:00
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        Arazi anlaşmazlığı cinayetinin şüphelisi ile dedesi tutuklandı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın (40) öldüğü, biri ağır 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden Ali Erdem (27) ile dedesi Ali Erdem (75) tutuklandı.

        Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan hala ve dayı çocukları Kaya ve Erdem aileleri sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere 2 Ekim'de bir araya geldi. Bu sırada her iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle olay yerine geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Nevzat Kaya (17) götürüldüğü hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Jandarma ekipleri şüpheli Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ali Erdem'in dedesi Ali Erdem ile diğer akrabaları H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E.'yi de gözaltına aldı.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, dün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler adliyeye yan giriş kapısından alındı. Geç saate kadar ifade veren şüphelilerden Ali Erdem 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', dedesi Ali Erdem ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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