Tartıştığı oğlunu başından vurup öldürdü, eşini ağır yaraladı
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde Hüseyin Ünal (74), tartıştığı oğlu Hasan Ünal'ı (43) öldürüp, eşi Saniye Ünal'ı (64) ağır yaraladı.
ANTALYA'nınAlanya ilçesinde Hüseyin Ünal (74), tartıştığı oğlu Hasan Ünal'ı (43) öldürüp, eşi Saniye Ünal'ı (64) ağır yaraladı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal ile oğlu Hasan Ünal, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a, daha sonra kendi eşi Saniye Ünal'a ateş etti. Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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