Doğal havuzlar hayran bırakıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde deniz kıyısında binlerce yılda oluşan havuzu andıran noktalar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 'Doğal havuzlar' olarak adlandırılan bölge, hayran bırakıyor.

Gazipaşa'nın Koru Mahallesi'ndeki plajda, doğal yollarla oluşan ve 'Yalıtaşı' adı verilen kayaların karayla denizin birleştiği noktada ortaya çıkardığı doğal havuzlar, yerli ve yabancı tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Doğal havuzları ziyaret edenler, temiz ve berrak suda yüzüp, serinliyor. Arkadaşlarıyla doğal havuzlara yüzmeye gelen Arda Kara, "Hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Her hafta geliyoruz. Burada doğal atlama yerleri var. Deniz çok güzel ve temiz. Herkese gelmelerini tavsiye ederim" dedi.