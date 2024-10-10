8 kişinin aynı anda girdiği çapraz nakil ameliyatı, 4 hastaya can oldu

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 4 kişiye çapraz nakille böbrek nakledildi. 8 kişinin aynı anda girdiği ameliyat 7,5 saat sürdü. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyonun Türkiye'de sınırlı sayıdaki merkezde yapılabildiğini söyledi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise 10 kişiye aynı anda böbrek nakli yapabilecekleri kapasiteleri olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez 4'lü çapraz böbrek nakli gerçekleştirildi. Türkiye'de sınırlı sayıda yapılan domino nakil yöntemiyle kan grupları ve testleri nakle uyumlu olmayan 4 hasta sağlığına kavuştu. Hastanenin 4 ameliyathanesinde aynı anda 25 Eylül'de başlayan ameliyatlar, 7,5 saat sürdü. Hatice Daşçı (51) Muhittin Demir'e (61), Demir'in eşi Saniye Demir (59) Hikmet Erol'a (34), Erol'un annesi Şenay Erol (57) Nesrin Şahan’a (45), Şahan’ın eşi Halit Şahan (60) Hatice Daşçı’nın kızı Şükran Öksüzoğlu’na (28) böbrek bağışında bulundu. 4 hastanın sağlığına kavuştuğu nakille 8 hayat da birbirine bağlanmış oldu.

8 KİŞİ AYNI ANDA AMELİYATA ALINDI Nakil sonrası hem sağlığına kavuşanlar hem de operasyonu gerçekleştiren ekip, basın toplantısı yaptı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyonun sınırlı sayıda yapılan bir çalışma olduğunu söyledi. Hastaların aynı anda ameliyata alındığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Akrabasıyla kan ve doku uyuşmayınca bir başkasıyla zincirin yapıldığı bir operasyon aslında. Ülkemizde sınırlı sayıda yapılan bir operasyon. Aynı anda 4 alıcı ve 4 verici ameliyata alındı. Üniversitemizde 1982 yılından bu yana 6 bin 625 nakil gerçekleştirildi. 2024 yılında 160 böbrek, 24 karaciğer, 3 kalp, 1 pankreas nakli gerçekleştirildi" dedi. Kadavradan nakil sayılarının azlığına da dikkati çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Organ nakli merkezimizin son güzel başarısı da 4'lü çapraz nakil oldu. Bizler üniversite hastanesi olarak marka değerimizi ve başarımızı her geçen gün artırıyoruz. İspanya, İran gibi ülkelerde organ bağışı çok yüksek olduğu için canlıdan nakil az. Kadavradan nakil umarım artar" diye konuştu.

'BU AMELİYATLAR ARTIK KAPALI YAPILIYOR' Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, çapraz naklin bir zincir olduğunu, bir halkanın sorun yaşaması halinde tüm operasyonun iptal olabileceğini söyledi. Böbrek naklinin artık kapalı yöntemle yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla ekibimizin bir kısmı, Burdur'da karaciğer ve böbrek nakli için çalışıyor. Çapraz böbrekte önemli bir olay var. Artık eskisi gibi yapılmıyor. Bu ameliyatlar artık kapalı yapılıyor. Canlıdan yapılan kişilere zarar vermemek için bu teknik altyapının olması, bir böbreğin yanlış birine takılması o kadar zor işlemlerdir ki aynı anda başlamak zorundadır. Tüm ekip aksiyon alacak, bir yanlışlık olmasın diye çok dikkat edilmesi lazım. Ekibimiz güçlenerek devam ediyor. Çapraz sayısı artsın diye bir merakımız yok. Amacımız, daha fazla insanın hayatı kurtulsun. Rekor yapma peşinde değiliz. 10 kişiye aynı anda çapraz nakil yapacak kapasitemiz var."

'TÜM ORGAN YETMEZLİKLERİ GİDEREK ARTIYOR' Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, organ nakil havuzu olmasının işlerini daha da kolaylaştırdığını söyledi. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Vural Taner Yılmaz, organ naklinin önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "Tüm organ yetmezlikleri giderek artıyor. Sıklıkla artan bir hastalık oldu. Temel çözüm böbrek naklidir. Kadavradan yapılması arzulanan bir durum. Maalesef yeterli olmadığı için canlıdan yapıyoruz. Ciddi bir ekip motivasyonu ile çalıştık. 6 yıldır diyalize giren hastalarımız vardı" dedi.

ÖNCE BABASI, SONRA ANNESİ VERDİ Daha önce babasından alınan böbrekle hayata tutunan ancak yeniden böbrek nakli gereken Şükran Öksüzoğlu için bu kez annesi Hatice Daşcı, verici olmayı kabul etti. Kısa sürede nakil olacağını beklemediğini ifade eden Öksüzoğlu, "1 aydır hastanede kaldım. O süre zarfında zaten üçlü bir grup varmış ve içeriye beni dahil etmek için uğraşmışlar" diye konuştu. Anne Daşcı da "Önce baba verdiği için sıra bendeydi" dedi. 'ARTIK ONA ANNE DİYORUM' 6 yıl diyalize bağlı hayatını sürdüren Hikmet Erol da nakille sağlığına kavuştu. Erol, "10 sene önce böbrek yetmezliği tanısı aldım. Fakat son altı yıldır periton tedavisi görüyordum. Saniye teyze bana verdi, o eşine verebilecekken doku uyumu olmadığı için devreye girdik ve böyle bir çaprazlama oldu. Daha önce hiç tanımadığım bir insandı. Buradan kimseyi tanımıyordum. Fakat bu çapraz nakil sayesinde burada hayata tutunduk. Saniye teyzeme artık teyze demiyorum, 'Saniye anne' diyorum" diye konuştu.