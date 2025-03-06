ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 31'inci Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulüp'te düzenlenen toplam 50 bin avro ödüllü 31'inci Golf Mad Pro-Am Turnuvası'na profesyonel ve amatör toplam 132 sporcu katıldı. Turnuvada 1 profesyonel, 3 amatör oyuncudan oluşan takımlar mücadele edecek.

Turnuvaya katılan sporculara başarı dileklerini ileten Golf Mad Direktörü Bekir Kara, "Bugün ilk raunt start aldı. 18 ülkeden profesyonel ve amatör olmak üzere toplam 132 golfçü katılıyor. Turnuvamızda ünlü İngiliz golfçü Robert Karlsson ve Alman golfçü Jürgen Mayer de yer alıyor. Bunların yanı sıra amatör olarak yurt içinden ve yurt dışından iş insanları bulunuyor. 3 gün sürecek turnuva sonunda profesyonel golfçülere toplamda 50 bin avro ödül dağıtılacak, amatör golfçülere ise 1 hafta otelde tatil ödülü verilecek. Turnuvamız bu sezonun son turnuvası olup 8 Mart ödül töreniyle sona erecek" dedi.