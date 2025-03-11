Derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaya mührü kırıp, yeniden yerleştiler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadan tahliye edilen ailelerden 6'sı, barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti. Polis ve belediye ekiplerinin ikna çabaları ve uyarılarına rağmen aileler, dairelerinden çıkmadı.

Serik'in Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023'te çatlaklar oluşmaya başladı. Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek, müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca belediyeye şikayet etti. Yargı süreci devam ederken, binada yaşayanlar, çatlakların artması ve 1 daire kapısının kopup, beşikteki bebeğin üzerine düşmesi sonucu tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu. 6 Mart akşamı Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Ekipler; 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyip, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın ana giriş kapısı mühürlendi. Boşaltılan dairelerde yaşayan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı da öğretmenevine yerleştirildi.

AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

Ailelerden 6'sı, dün akşam saatlerinde kendilerine sunulan barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle binadaki mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti. Mührün kırıldığının duyulması sonrası binaya polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Tekrar binaya yerleşen 6 aileyi uyaran ekipler, dairelerin boşaltılmasını istedi. Tüm uyarı ve ikna çabalarına rağmen aileler, kalacak yerleri olmadığı için evi boşaltmayacaklarını söyleyerek çıkmayı reddetti. Uzun süre uyarılarına cevap alamayan ekipler, olay yerinden ayrıldı. Mührün kırılması nedeniyle aileler hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

'3 GÜN ARABADA YATIP KALKTIM'

Binada oturan Umut Dalka, "Perşembe akşamı tedbir amaçlı evimiz boşaltıldı. 3 gün sağda solda idare ettik. Çocuklarım 60 kilometre ileride bir yerde kalıyor, burada 3 gün arabada yatıp kalktım. Ailemi görmeye gittim, 4 yaşındaki çocuğum 'Baba evimize gidelim' dedi ve evimize geldik. İşe de gidemiyorum. Yarın öbür gün iş yerinde de bu nedenle sorun yaşayabilirim" dedi.