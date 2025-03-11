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        Derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaya mührü kırıp, yeniden yerleştiler

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadan tahliye edilen ailelerden 6'sı, barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:30
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        Derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaya mührü kırıp, yeniden yerleştiler
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde derin çatlaklar nedeniyle boşaltılan binadan tahliye edilen ailelerden 6'sı, barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti. Polis ve belediye ekiplerinin ikna çabaları ve uyarılarına rağmen aileler, dairelerinden çıkmadı.

        Serik'in Kökez Mahallesi'nde 2019 yılında yapılan, 9 dairenin bulunduğu 2 katlı binanın zemin ve 1'inci katlarında, 2023'te çatlaklar oluşmaya başladı. Binada oturanlar, usulüne uygun yapılmadığı ve bu nedenle çatlaklar meydana geldiğini belirterek, müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ayrıca belediyeye şikayet etti. Yargı süreci devam ederken, binada yaşayanlar, çatlakların artması ve 1 daire kapısının kopup, beşikteki bebeğin üzerine düşmesi sonucu tekrar Serik Belediyesi'ne şikayette bulundu. 6 Mart akşamı Serik Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Ekipler; 1, 2 ve 3 numaralı dairelerde, daha önce mühürlenmiş olmasına rağmen oturulduğunu belirleyip, binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi. 9 dairedeki 32 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın ana giriş kapısı mühürlendi. Boşaltılan dairelerde yaşayan ailelerin bir kısmı yakınlarının yanına, bir kısmı da öğretmenevine yerleştirildi.

        AİLELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILACAK

        Ailelerden 6'sı, dün akşam saatlerinde kendilerine sunulan barınma imkanlarının geçici olması ve sorunlarına kesin çözüm bulunmaması gerekçesiyle binadaki mührü kırıp, yeniden dairelerine yerleşti. Mührün kırıldığının duyulması sonrası binaya polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Tekrar binaya yerleşen 6 aileyi uyaran ekipler, dairelerin boşaltılmasını istedi. Tüm uyarı ve ikna çabalarına rağmen aileler, kalacak yerleri olmadığı için evi boşaltmayacaklarını söyleyerek çıkmayı reddetti. Uzun süre uyarılarına cevap alamayan ekipler, olay yerinden ayrıldı. Mührün kırılması nedeniyle aileler hakkında işlem başlatılacağı öğrenildi.

        '3 GÜN ARABADA YATIP KALKTIM'

        Binada oturan Umut Dalka, "Perşembe akşamı tedbir amaçlı evimiz boşaltıldı. 3 gün sağda solda idare ettik. Çocuklarım 60 kilometre ileride bir yerde kalıyor, burada 3 gün arabada yatıp kalktım. Ailemi görmeye gittim, 4 yaşındaki çocuğum 'Baba evimize gidelim' dedi ve evimize geldik. İşe de gidemiyorum. Yarın öbür gün iş yerinde de bu nedenle sorun yaşayabilirim" dedi.

        'BÜYÜK MAĞDURİYET VAR'

        Ortada büyük mağduriyet olduğunu ve bunu giderecek muhatap bulamadıklarını anlatan Umut Dalka, "Çok üzgünüz. Keşke bu durumlar yaşanmasıydı, biz de sıkıntılı durumlara girmeseydik. Kalıcı çözüm bulunana kadar evimizde yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan incelemeler gözlemsel. Bugüne kadar ciddi bir test veya kolon incelemesi yapılmadı. Bizim tek isteğimiz; sesimizin duyulması, yetkililerin, üst makamların kanuni yönden yardımcı olmasını istiyoruz. Çocuklarımız psikolojik olarak etkileniyor. Akşamları ailece bir yere gidip tekrar eve dönmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

        'DAVAMIZIN ÖNE ALINMASINI BEKLİYORUZ'

        Umut Dalka, "Adliyeye gidip, müteahhit ve binanın yapımı aşamasında ihmal ve kusuru olanlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hafta içi tekrar bina sakinleri olarak yeni suç duyurusunda bulunduk. Ne kadar suç duyurusunda bulunursak, bulunalım burada yıpranmaya devam edeceğiz. Adli makamlar tarafından bu dava öne alınarak kanuni yaptırımlar ve cezai işlem uygulanabilir. Bina bir bütündür. Zemin katlarda oluşan büyük çatlaklar tehlike arz ettiği gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlendi. Allah muhafaza bir deprem anında zemin katlar yıkılırsa, üst katta yaşayan insanlar ne yapacak? Madem bu bina tehlike arz ediyor ve yıkılma riski varsa yetkililer neden üst kat komşularımızı da uyarmadı, tahliye etmedi. Burada bana göre büyük bir usulsüzlük ve ihmal var. Resmen ölüme terk edilmişiz. Başka gidecek yerimiz yok. Her şeye rağmen burada yaşamaya devam edeceğiz. Avukatımıza para vermek için 100 bin lira kredi çektim, bunu 170 bin olarak ödeyeceğim. Evimin hala borcu bitmedi. Tek gelirim olan maaşımla evimi geçindirmeye, borçlarımızı ödemeye çalışıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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