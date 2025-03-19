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        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müebbet

        ANTALYA'da babası Yahya Alissa (47) ile kavga ettiği gerekçesiyle kamyonetle çarptığı Muhammed Ali Bilal'in (19) ölümüne, Abdurrahman Belelo'nun (24) yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Ahmad Alissa (29), ömür boyu ve 10 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:05
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        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müebbet
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        ANTALYA'da babası Yahya Alissa (47) ile kavga ettiği gerekçesiyle kamyonetle çarptığı Muhammed Ali Bilal'in (19) ölümüne, Abdurrahman Belelo'nun (24) yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Ahmad Alissa (29), ömür boyu ve 10 yıl hapse çarptırıldı.

        Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi 46 Sokak'taki bir gıda fabrikasında çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo, 15 Nisan 2024'te saat 17.30 sıralarında aynı fabrikada çalıştıkları Yahya Alissa ile 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartıştı. Fabrikadaki diğer işçiler, tarafları güçlükle ayırdı. Yahya Alissa, durumu oğlu Ahmad Alissa'ya anlatıp, fabrikaya çağırdı. Ahmad Alissa'nın kullandığı kamyonet, işten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ali Bilal ve Abdurrahman Belelo'ya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Ahmad Alissa kaçtı. Muhammed Ali Bilal hayatını kaybetti, şüpheli kaçtığı Konya'da yakalandı. Muhammed Ali Bilal'in ölümüne, Abdurrahman Belelo'nun yaralanmasına neden olan Ahmad Alissa, tutuklandı.

        2 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILDI

        'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan Ahmad Alissa, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tercüman aracılığı ile savunmasını yapan sanık Alissa, yaşanan olayın bir kaza olduğunu ileri sürdü. Sanık Ahmad Alissa 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet sanığın cezalarında indirim uygulamadı.

        'ADALET TECELLİ ETTİ'

        Muhammed Ali Bilal'in ailesinin avukatı Bedirhan İmrek, maktulün asker harçlığı için fabrikada çalıştığını kaydederek, "Kardeşimiz Muhammed fabrikada çalışırken Suriye uyruklular çocuğu dövüyor, ardından araba ile üzerinden geçiyorlar. Bugün karar duruşmasında sanık takdiri indirim almadan müebbet hapis cezası aldı. Takdiri indirimin olmaması gerektiğini heyete izah etmiştik. Bu indirim kanunun caydırıcı amacını bertaraf ediyor. Adalet tecelli etmiştir" dedi.

        'OĞLUMUN HAKKI YERDE KALMADI'

        Oğlunun hakkının yerde kalmadığını belirten Hacer Bilal ise "Asker harçlığını kazanacaktı. Oğlumun üzerinden arabayla geçti. Benim oğlum asker olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorduk. Oğlumun hakkı yerde kalmadı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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