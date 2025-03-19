Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Ev arkadaşını öldüren sanığa, indirimle 18 yıl hapis

        ANTALYA'da tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i (23) öldüren Süleyman Ege Sevil (29), tahrik indirimiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev arkadaşını öldüren sanığa, indirimle 18 yıl hapis
        ABONE OL

        ANTALYA'da tartıştığı ev arkadaşı Tolga Taşkınel'i (23) öldüren Süleyman Ege Sevil (29), tahrik indirimiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.

        Olay, 29 Eylül 2024'te, saat 03.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel, Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., olaydan 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı. Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel, kurtarılamadı.

        Polis, Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman Ege Sevil tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.

        'SUÇLAMALARIN HEPSİ YALAN, KENDİMİ KORUDUM'

        Ömür boyu hapsi istenen Süleyman Ege Sevil'in Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Duruşmada taraflar ve avukatları da salonda hazır bulundu. Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen sanık Sevil, geçmiş duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti. 'Kasten öldürme' suçuyla yargılanan Sevil, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tolga'nın gidecek hiçbir yeri yoktu, parası yoktu. Ben de evime aldım, yardım ettim. Kendisi uyuşturucu bağımlısıydı. Diğer ev arkadaşım da tüm yaşananlara şahit. Sosyal medyadan insanları uyuşturucuya düşürüp para alıyordu. Boynumdaki darp izinden de anlaşılacağı gibi beni boyun kilidine aldı. Ev arkadaşımız olmasaydı, şu anda ben ölmüş olacaktım. Tolga benim yerimde olacaktı. Öldürmek istemediğimi alt komşum bile duymuş. Ben ölmesin diye tampon yapıp ambulansı aradım. Ben iyilik yapmak isterken ne duruma düştüm? Ben, Tolga iyi olsun istedim, iyileştirmek istedim. Suçlamaların hepsi yalan. Ben kendimi korudum. Yaptığım hareketten de pişmanım" dedi.

        Tolga Taşkınel'in annesi Ayşe Yaman ise sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığı önce 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapse mahkum etti. Eylemi tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle sanığın cezası 18 yıla düşürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"

        Benzer Haberler

        Antalya'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        Antalya'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
        Cinayet şüphelisi: Babamla sadece kavga ettik, ben öldürmedim
        Cinayet şüphelisi: Babamla sadece kavga ettik, ben öldürmedim
        Kumlucalı başarılı sporcular AK Parti İlçe Başkanı Paslıkılıç'ı ziyaret ett...
        Kumlucalı başarılı sporcular AK Parti İlçe Başkanı Paslıkılıç'ı ziyaret ett...
        Milletvekili Uslu, babasının fırınında anılarını yad etti
        Milletvekili Uslu, babasının fırınında anılarını yad etti
        Antalya'da sahte parfüm operasyonu
        Antalya'da sahte parfüm operasyonu
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
        Alanya'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı