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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi

        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:50
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        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi
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        ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu dünyaya geldi. Yeni doğumlarla birlikte parkta yaşayan lemur sayısı 13'e ulaştı. Yavru lemurlara özellikle minik ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Lemur ailemiz parkımızın sevilen ve ilgi gören türleri arasında" dedi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda 3 lemur yavrusu aileye katıldı. Yeni doğumlarla birlikte parkta yaşayan lemur sayısı 13'e yükseldi. Doğduklarında annelerinin karınlarına yapışarak büyüyen yavrular, iki hafta sonra annelerinin sırtına geçerek gelişimlerini sürdürüyor.

        ‘DOĞUMLAR, BAKIM VE BESLEME SÜREÇLERİNİN DOĞRU İLERLEDİĞİNİN GÖSTERGESİ’

        Yeni doğumlarla birlikte parkta yaşayan lemur sayısının arttığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Oğulcan Demir, “Toplamda 3 lemur yavrumuz oldu. Böylece parkımızdaki lemur sayısı 13'e çıktı. Bu doğumlar, bakım ve besleme süreçlerinin doğru ilerlediğinin göstergesi" dedi.

        Lemur yavrularının gelişim süreci hakkında bilgi veren Demir, “Yavrular doğduklarında annelerinin karınlarına yapışarak büyür. İlk iki hafta boyunca anneleri, onları karın bölgesinde sararak koruma içgüdüsüyle taşır. İki haftanın sonunda ise sırtlarına geçerek büyümeye devam ederler" diye konuştu. Lemur yavrularının beslenmesine de değinen Demir, “Veteriner hekimlerimizin hazırladığı özel anne rasyon programlarıyla süt ağırlıklı besleniyorlar. Yaklaşık 1-2 aylık süreç sonunda artık kendi besinlerini yiyebilir hale geliyorlar" ifadelerini kullandı.

        ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

        Lemurların, Doğal Yaşam Parkı'ndaki en ilgi çeken hayvanlardan biri olduğunu söyleyen Demir, özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin yavru lemurları görmek için parka geldiğini vurguladı. Demir, “18 yaş altı ziyaretçilerimiz, yavruları görmek için özellikle geliyor. Hafta sonları ziyaretlerimiz daha da kalabalık oluyor" dedi. Lemurların parkın en dikkat çeken türlerinden olduğunu belirten Demir, “Lemurlar, Doğal Yaşam Parkı'nın en gözde hayvanları arasında yer alıyor. Her yaştan ziyaretçimiz, onları büyük merakla izliyor ve yakından görmek istiyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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