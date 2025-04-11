flaş BakanIşıkhan: SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:37 facebook

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