Bakan Işıkhan: SMA tedavisinde kullanılan bir ilacı daha SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz

ÇALIŞMA ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) 14'üncü Kurultayı, Antalya’nın Belek turizm beldesindeki otelde düzenlendi. Kurultaya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Sektör temsilcilerinin katıldığı kurultayda, özel sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve geleceği ele alındı.

Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, “SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz. Dünyanın kapsamı en geniş, maliyeti en düşük ve standartları en yüksek sağlık hizmetini sunan Genel Sağlık Sigorta Sistemi’nin mevcut başarısı kamu özel sektör iş birliğinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

110 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan bahseden Bakan Işıkhan, “2025 yılında da 107 yurt içi, 3 yurt dışı toplam 110 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların da 25 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bugün itibarıyla 8 bin 579 adet yurt içi ruhsatlı, 399 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8 bin 978 adet ilaç geri ödeme kapsamında yer almaktadır. 2025 yılında SGK tarafından yapılan düzenleme ile aile hekimlerinin SGK ilaç geri ödeme listesinden reçete edebildiği ilaç sayısını 5 bin 600 ilaçtan 6 bin ilaca çıkardık" dedi. KANAMA ÖNLEYİCİ İLAÇ, GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ Tip-1 diyabet hastalığı Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, "2024 yılı Aralık ayında Tip-1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemini geri ödeme kapsamına almıştık. Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik" diye konuştu.

‘HAKKINI VEREN BİR ÖDEME MODELİ GELİŞTİRECEĞİZ’ Sağlık sistemi ve modelleri hakkında değerlendirme yapan Bakan Kemal Memişoğlu ise "Hepimizin en önemli amacı insanlara hizmet etmek. Sağlıkta dönüşüm programının birçok taslağı geçmişten bu yana tartışıldı. Hekim odaklı sağlık sisteminden insan odaklı sisteme geçilmesi, kapsayıcı, eşit, adaletli ödeme sistemleri geliştirmek gerekiyordu. Bu sistemin 10'uncu yılında olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz ve en iyi sağlık çalışanlarına sahibiz. Aynı zamanda çok iyi sağlık sistemlerimiz var. Ama biz ödeme modellerini ABD ve başka ülkelerden yapılan ödeme modellerini nasıl uyarlarız diye düşünüyoruz. Biz neden Türkiye olarak ödeme modeli yapmıyoruz? Hakkını veren bir ödeme modeli geliştireceğiz" dedi. ‘SAĞLIKTA GÜVEN ENDEKSİMİZ TEHDİT ALTINDA’ Sağlık turizminde güven endeksi hakkında eleştirilerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Hastane, hastanedir. Bunun özeli, kamusu, üniversitesi, vakfı aynı işi yapar. Standartlar farklı olamaz. Hastane bir aracı kuruluş değildir. Özel sektörün yüzde 80’i 10 şehirde. Üniversite hastaneleri bugün Türkiye’de kamu hastaneleridir. Yani kamunun malıdır. Bunun bu toplantıda eleştirilmemesi gerekiyor. Sağlık turizmi hedefimizin bir miktar altındayız. Sağlıkta güven endeksimiz tehdit altında. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren ve sermaye riskini alarak işini iyi yapanlara haksızlık oluyor. Bu endeksi düşürenlerle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.