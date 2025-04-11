Hakan Fidan: 80 yıllık şiddet sonuç vermedi, Filistinliler yurtlarını terk etmedi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, “İsrail'in Filistinlilere uyguladığı 80 yıllık şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler yurtlarını terk etmedi. İsrail'in bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen 'İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte, Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları katıldı. Toplantı sonunda açıklamada bulunan Hakan Fidan, “Çin, Rusya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Nijerya'dan da katılım oldu. Bugün yaptığımız toplantılarda Gazze'deki insani durumu, ateşkesin yeniden tesis edilmesine yönelik çabaları ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeleri ele aldık. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözümün tesisi amacıyla uluslararası toplum nezdinde atılabilecek adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır" dedi.

'80 YILLIK ŞİDDET SONUÇ VERMEMİŞTİR'

Bakan Fidan, ateşkes sürecini desteklediklerini belirterek, “Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes sürecini destekliyoruz. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişi bir an önce sağlanmalıdır. Gazze'nin yeniden inşasını destekliyoruz. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı 80 yıllık şiddet sonuç vermemiştir. Filistinliler yurtlarını terk etmedi. Kendi devletleri içinde barış ve huzur içinde yaşayacaklarından eminiz. Davalarından vazgeçmediler. İsrail'in bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlilerle barışması çağrısında bulunuyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda da Filistin ile ilgili toplantılar gerçekleşecek" diye konuştu.

‘FİLİSTİNLİLERİN KENDİ ANA YURTLARINDAN EDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ’ Verimli bir toplantı geçirdiklerini kaydeden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise “Gazze Temas Grubu ve uluslararası partnerlerle toplandık. Ateşkese bir an önce dönülmelidir ve kalıcı olmalıdır. Kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç var, Gazze'nin korunabilmesi için. İnsani yardımlar sivillere ulaşmalıdır. Onları mahrum bırakmak, insani yardımları ulaştırmamak savaş aracı olarak kullanmaktır. Müzakereleri destekliyoruz. Mısır, Katar ve ABD'deki dostlarımızın ateşkes adımlarını destekliyoruz. Filistinlilerin kendi ana yurtlarından edilmesini reddediyoruz. Oradaki insanlar elektrik ve yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Gazze halkını olanaklardan mahrum bırakmak, yerinden edilmeleri için zorlama anlamına gelir. Gazze hakkında çalışmaya devam etmeliyiz. Arap ve İslam ülkeleri barış konusunda kararlıdır. Bölgedeki herkesin güvenliğinin sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı. 'DAHA FAZLA DESTEK İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ' Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, “Filistin halkının yerinden edilmesini reddediyoruz. Kendi topraklarından yerinden edilmelerini kabul etmiyoruz. Gazze'nin bağımsızlığını destekleyen bir ülke olarak, destek sağlamamız gerekiyor. Tüm ülkeler hemfikir olmalı. Endonezya'nın pozisyonu budur. Daha fazla destek için mücadele etmeye hazırız. Her zaman iki devletli çözümü destekledik. Bu forum herkesle dayanışma içinde olmak için verimli bir forum oldu" dedi.

'FİLİSTİN'İN EN YAKIN ZAMANDA TANINMASINI İSTİYORUZ' Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, “Önümüzdeki iki devletli barışı desteklemek için yapılanlara teşekkür ediyoruz. Batı Şeria ve Kudüs'te sürekli yapılan saldırıları da ele almamız lazım, ekonomik ambargo anlamında. Hukuka sığmayan bütün adımlara dikkat çekmek istiyoruz. Uluslararası camiada atılan bütün adımlara teşekkür etmek istiyoruz. Başta Filistin devletini açıkça kabul ettiğini ifade eden ülkelere teşekkür ediyoruz. Filistin devletini kabul etmeyen ülkelerden Filistin'i en yakın zamanda tanımasını istiyoruz" dedi. 'ORTAKLARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ' Toplantıda önceliğin ateşkes olduğunu söyleyen Mustafa, “Sadece vahim hale gelen insani durumu çözmek için değil, bununla beraber Gazze'nin yeninden imarı ve yeniden siyasi sürecin başlaması için doğru bir giriş olacaktır. Biz Filistin hükümeti olarak ortaklarımızla çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu çabalar hızlı şekilde ilerler. Mısır'ın ev sahipliğinde yapılacak Gazze'nin yeniden imarı ile ilgili konferans olacak. Bunlar olmazsa bölgede istikrar kalmayacak" diye konuştu.

'ÖZGÜR FİLİSTİN'İN KURULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Çabaların sonuç vereceğini düşündüğünü söyleyen Mustafa, “Biz elimizden geleni yapıyoruz ki başarıya ulaşalım. Gazze ve Batı Şeria'yı birleştirmek için de çabalarımızı sürdürüyoruz. Reform çalışmalarımız vatani vazife bildiğimiz bir husustur. Başkenti Doğu Kudüs olan Özgür Filistin'in kurulması için çalışıyoruz. İnşallah sizi de Özgür Filistin'de konuk edeceğiz" dedi. 'ATEŞKES MESELESİ BAŞLICA MESELEMİZ' Toplantıda çok önemli konuların ele alındığını söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, “Ateşkes meselesi başlıca meselemiz. Katar ile beraber çalışmalarımız devam ediyor. İsrailli rehinelerin bir kısmı bırakılsın ve bunun karşılığında Filistinli esirlerin serbest bırakılarak bir süre sakinliğin hakim olması için. Daha önce üzerinde anlaşılan hususların yerine getirilmesi için çabalıyoruz. 19 Ocak'ta bir ateşkes imzalanmıştı. İsrail tarafı bu anlaşmaya sadık kalmalıdır. Anlaşmadaki sorumluluklarından kaçınmamalıdır. Gazze yeniden imar planını uygulamaya koyacağız. Bu plan erken iyileşmeyi de sağlayacak. Filistin halkı öz vatanında kalmayı sürdürecek" diye konuştu.