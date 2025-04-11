Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: İsrail Suriye'de huzursuzluk yaratmak istiyor

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, “İsrail hükümeti neden Suriye topraklarına giriyor? İsrail Suriye'de huzursuzluk yaratmak istiyor. Toprağa el koymak da dahil. Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğini muhafaza etmek için elimizden geleni yapacağız. Suriye bir münakaşaya girmek istemiyor ama İsrail o bölgeye de girmek istiyor" dedi.

Bu yıl 4'üncüsü 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025' kapsamında 'Gazze Temas Grubu'nun Filistin'in Geleceğine İlişkin Görüşleri' paneli düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı panele, Filistin Devleti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Mustafa, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty katıldı. Panel öncesinde katılımcılar kendi aralarında değerlendirme yaptı.

Panelin açılışında konuşan Hakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'e tam destek verdiğini söyledi. Fidan, “Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya hazırız. Filistin halkı Filistinli kalmak istiyor. Bir ateşkes teklifi veya alternatif bir düzen teklifi İsrail tarafından hoş karşılanmadı. İsrail'in amacı Filistin'de kimsenin yaşamadığı bir toprak bütünü haline getirmek istiyor. Bizim ana görevimiz yaşananları tüm dünyaya anlatabilmek" dedi.

Gazze'de yeniden inşaya destek verdiklerini kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, “Türkiye'de olmak beni her zaman mutlu etmiştir. Arap ve Müslüman ülkeler olarak realistik davranıyoruz. En kısa zamanda Gazze'de ateşkes olması lazım. Gazze'nin yeniden inşası için Uluslararası Kahire Toplantısı'nı düzenleyeceğiz. İnsani yardımın tekrar bölgeye girebilmesi için ateşkes anlaşmasının 2'nci fazı olacak. Bu aşama yakında başlayacak. Ateşkesle birlikte 2 gün içinde Kahire toplantısını yapacağız. Birleşmiş Milletler ve uzmanlaşmış kurumlarla birlikte hareket edeceğiz. Filistinlilerin kendi ana vatanlarında kalmalarının sağlanması ve insan onuruna yakışan unsurları sağlamak istiyoruz. Temel amaç, Filistin halkının kendi evlerinde kalmasını sağlamak. Bu insanlara yapılanların ne yasal ne de ahlaki bir yanı yok. Biz Mısır ve Ürdün olarak bu yaklaşıma müsaade etmeyeceğiz. ABD ve Katar ile birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu. 'HALKLAR ZAFERİ TADACAKTI VE ZAFER HALKIN OLACAKTIR' Ülkesinin direnmeye devam edeceğini belirten Filistin Devleti Başbakanı Mohammad Mustafa, “Filistin'in geleceği parlak. Yeter ki orada bir niyet ortaya konsun. Halk gerçekten dayanıklı. Halklar zaferi tadacaktır ve zafer halkın olacaktır. Gazze'de savaş başladığında halkımız her türlü yerinden edilmelere ve açlığa 1948 yılından bu yana sınanmakta. Bu sadece yaşadığımız son dönemi. Sorumluluk bilincinde hareket edersek, sonuç olumlu olacaktır. Batı Şeria'da mülteci kamplarındaki halklarımız İsrail'in zulmüne maruz kalıyor. Yasa dışı davranışlardan bahsediyoruz. İsrail ne yaparsa yapsın Filistin için her zaman oradayız. 60 binden fazla Filistinli yerinden edildi. İsrail şirketlerinde çalışan 200 binden fazla kişi işinden edildi. Filistinliler kendi yuvalarında kalmak istiyorlar. Bütün bunlara rağmen halkımız yerinde. Vatanımızı koruyacağız. Filistin hükümeti olarak inancımız tam. Bağımsız devlet gayemizi yerine getireceğiz. Bizi destekleyen dostlarımız var. 149 ülke Filistin'i tanıyor. Türkiye'nin bütün çabalarına teşekkür ediyoruz" dedi.