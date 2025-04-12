Balıkçılar, geçen yıl 189 bin 520 balon balığı yakaladı

ZEHRİYLE öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama kapsamında, geçen yıl balıkçılar 189 bin 520 balık yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2024 sonuna kadar, Türkiye genelinde 373 bin 494 balon balığı avlandı. Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda önem kazanan 'avcılık' faaliyetleriyle geçen yıl 189 bin 520 balon balığı daha yakalandı. Geçen yıl destekleme ile avlanan balon balıkları sayesinde 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığının desteklenmesi uygulamasıyla 2024 sonuna kadar avlanan 373 bin 494 balıkla, yaklaşık 28 milyon bireyin ekosisteme girişi engellendi. Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2025-2026 yıllarında da balıkçılara destek verilecek. Benekli balon balığında 25, diğer türlerde 10 lira destekleme yapılacak.