Kayalık alana düşen saha bekçisi, helikopterle kurtarıldı

ANTALYA'da ayağı kayıp kayalık alana düşen Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi Taner Kaya, helikopterle kurtarılıp, tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Taner Kaya, av koruma kontrol faaliyetleri sırasında Bayatbademleri Kozan mevkisinde ayağı kayıp, kayalık alana düştü. İhbar üzerine harekete geçen av koruma ve kontrol ekipleri, ihbar alanına ulaşıp, yaralı Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Arazinin kayalık olması, araç yolunun bulunmaması nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından helikopterle alandan alınan Kaya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.