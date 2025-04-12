Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kayalık alana düşen saha bekçisi, helikopterle kurtarıldı

        ANTALYA'da ayağı kayıp kayalık alana düşen Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi Taner Kaya, helikopterle kurtarılıp, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayalık alana düşen saha bekçisi, helikopterle kurtarıldı
        ABONE OL

        ANTALYA'da ayağı kayıp kayalık alana düşen Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi Taner Kaya, helikopterle kurtarılıp, tedaviye alındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Güllük Dağı Milli Park Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Taner Kaya, av koruma kontrol faaliyetleri sırasında Bayatbademleri Kozan mevkisinde ayağı kayıp, kayalık alana düştü. İhbar üzerine harekete geçen av koruma ve kontrol ekipleri, ihbar alanına ulaşıp, yaralı Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Arazinin kayalık olması, araç yolunun bulunmaması nedeniyle Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından helikopterle alandan alınan Kaya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama

        Benzer Haberler

        Antalya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        DEİK'in mottosu "ticaret diplomasisi"
        DEİK'in mottosu "ticaret diplomasisi"
        Dede ile 2 torununun 'tahliye' endişesi
        Dede ile 2 torununun 'tahliye' endişesi
        Balıkçılar, geçen yıl 189 bin 520 balon balığı yakaladı
        Balıkçılar, geçen yıl 189 bin 520 balon balığı yakaladı
        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz
        Antalya'da kavga ihbarına giden polis ekibine esnaftan pastalı sürpriz
        Antalya'da dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi
        Antalya'da dron destekli trafik kontrolleri gerçekleştirildi