Emine Erdoğan: Çocukların uykularında bombalarla öldürüldüğü dünya, masumiyetini kaybetmiştir (2)

TÜRKİYEYÜZYILI MAARİF MODELİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Türk eğitim sisteminde insanı merkeze alan bir anlayışla ilerlediklerini kaydederek, “Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde, dünyada barışı egemen kılmak için iyilik hareketi başlatmak gerektiğine inandık. Bunun için de eğitim programlarımızda hep ıskaladığımız insani değerlerin yeniden programın içerisine yedirilmesi gerektiğini düşündük ve böyle bir realiteden hareket ettik. Yapay zekadan, kız çocukların okullaşmasından, okullaşma oranının artırılmasına kadar her noktada atılması gereken adımları programlarımızda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak tanımladığımız programlarımızda da önceledik" dedi.

'KİŞİYİ ÖTEKİLEŞTİRECEK BÜTÜN İFADELERİ ÇIKARDIK'

Ayrıştırıcı ifadelerden kaçınarak yeni bir eğitim sistemini kurduklarını ifade eden Tekin, “Dünyada eğitimle ilgili tartışmaların tamamı insani değerlerden kopuk, ayrıştırıcı şekilde tamamen içinde yaşadığımız pozitif dünyanın realitelerine, rekabetçi ortamına ve emperyal mantığına uygun bir biçimde yarışmacı bir kültürle eğitim-öğretim sistemlerini buna göre dizayn etmek üzere kurgulanmış bir dünya düzeni söz konusu. Adaletin egemen olduğu zulümlerin, işgallerin, çocuk ölümlerinin temel hak ve hürriyetlerin ortadan kaldırıldığı bir dünyadan neden şikayet ediyoruz? Biz Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda eğitim programlarımızda ötekileştirici, ayrıştırıcı, temel hak ve hürriyetleri sıkıntıya sokacak komşularımız, etrafımızdaki ülkeler ve dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir kişiyi ötekileştirecek bütün ifadeleri 2014 yılında müfredatımızdan çıkardık" diye konuştu.