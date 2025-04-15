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        Nesli tehlikedeki 312 yaban hayvanı yetiştirildi

        TÜRKİYE'degeçen yıl 13 yaban hayvanı üretme istasyonunda yetiştirilen nesli tehlikedeki 312 hayvandan 60 ceylan, 16 kızılgeyik, 101 yaban keçisi ve 23 alageyik olmak üzere toplam 200 yaban hayvanı doğal alanlara yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:00
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        Nesli tehlikedeki 312 yaban hayvanı yetiştirildi
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        TÜRKİYE'degeçen yıl 13 yaban hayvanı üretme istasyonunda yetiştirilen nesli tehlikedeki 312 hayvandan 60 ceylan, 16 kızılgeyik, 101 yaban keçisi ve 23 alageyik olmak üzere toplam 200 yaban hayvanı doğal alanlara yerleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 13 yaban hayvanı üretme istasyonunda, koruma altındaki geyik, ceylan, alageyik, yaban koyunu, karaca ve dağ ceylanı gibi türlerin popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İstasyonlarda 2024 yılı sonu itibarıyla 312 yaban hayvanı yavrusu yetiştirme çalışması tamamlandı. Nesli tehlikedeki 60 ceylan, 16 kızıl geyik, 101 yaban keçisi ve 23 alageyik olmak üzere toplam 200 yaban hayvanı uygun doğal alanlara yerleştirildi.

        650 TÜR KORUMA ALTINDA

        Av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi amacıyla 154 tür memeli, 490 tür kuş ve 141 tür sürüngen kayıt altına alındı. Bunlardan yaban hayvanı türleri içinde yer alan 123 memeli, 386 kuş ve 141 sürüngen olmak üzere toplam 650 tür korumaya alındı. 165 alanda 110 kuş türünden 1 milyon 684 bin 756 su kuşu sayıldı. İzleme çalışmaları kapsamında 5 ilde ve 20 kaplumbağa yuvalama kumsalında izleme ve koruma çalışması yapıldı. Kanatlı av hayvanı ve alabalık üretimi kapsamında 50 bin kanatlı yaban hayvanının ve 3 milyon 700 bin alabalığın üretimi ve uygun yaşam ortamlarına salımı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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