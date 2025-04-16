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        Sanayi sitesi esnafının 'drift' şikayeti

        ANTALYAAkdeniz Sanayi Sitesi girişindeki sokakta otomobil ve motosiklerle drift atan sürücülerden tedirgin olan esnaf, sokağa araçları yavaşlatacak kasis ile yaya geçidi yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:40
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        Sanayi sitesi esnafının 'drift' şikayeti
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        ANTALYAAkdeniz Sanayi Sitesi girişindeki sokakta otomobil ve motosiklerle drift atan sürücülerden tedirgin olan esnaf, sokağa araçları yavaşlatacak kasis ile yaya geçidi yapılmasını istedi.

        Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi. Sanayinin girişindeki 5009 Sokak'ta dükkanları bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor. Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını kaydetti. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden esnaf, sokakta yolun karşısına geçerken tedirgin olduklarını söyledi.

        'MÜŞTERİLERİM DÜKKANA GİRERKEN KORKUYOR'

        Sanayide motosiklet tamircisi Mehmet Nihat Yakut, "Buradan hızla geçen araçlardan çok rahatsız oluyoruz. Akşam saatlerinde drift yapıyor, egzoz patlatıyorlar. Esnaf çok rahatsız. Yolun karşısına çöp dökmeye geçerken çok korkuyoruz. Tereddüt ediyoruz. İlla kİ bir ölüm olduktan sonra mı burada önlem alınacak. Bu arabaların egzoz seslerinden, aşırı süratlarından şikayetçiyiz. Buraya yaya geçidi ya da tümsek yapılsın. Bu araçların gürültüsünden, drift yapmasından, egzoz seslerinden bıktık. Müşterilerim dükkana girerken korkuyor" diye konuştu.

        'CAN GÜVENLİĞİ YOK'

        Sanayide kahvaltı salonu bulunan Hasan Uğur, "Buradan geçen motorlar, otomobiller egzozlarıyla bizi rahatsız ediyor. Burada işi olan ve yolun karşısına geçmek zorunda kalanların can güvenliği yok. Bu egzozları özel yaptırıyorlar, buradan geçerken otomobillerini, motorlarını bağırtıyorlar. Müşterilerimiz de bundan rahatsız. Karşıya geçerken dikkat etmesek, bize de çarpacaklar. Bunları yavaşlatıcı bir önlem olsa çok iyi olur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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