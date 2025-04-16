Köpekten kaçarken motosikletin çarptığı çocuk yaralandı; kaza kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde köpekten kaçmak isterken yola fırlayan Yusuf Emin Çaka (13), motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Orta Mahalle'deki Belek turizm yolunda meydana geldi. Kaldırım üzerinde duran Yusuf Emin Çaka, kendisine doğru gelen başıboş köpekten korkarak yola fırladı. Bu sırada Harun D.'nin kullandığı motosiklet, Yusuf Emin Çaka'ya çarparak devrildi. Yusuf Emin Çaka ve motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbarla olay yerine ekipler yönlendirildi. Yaralanan Yusuf Emin Çaka ve motosiklet sürücüsü, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Çaka, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; üzerine doğru gelen köpekten korkan Yusuf Emin Çaka'nın yola fırlaması, ardından gelen motosikletin çarpması yer aldı.