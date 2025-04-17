Profesörden 'denizanası' uyarısı

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, baharın gelmesi ile denizanalarının göç mevsiminin başladığını, özellikle mayıs- eylül ayları arasında Akdeniz'e göç eden türlerin hem balıkçılığı hem de insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Eğer temas gerçekleşirse, bölge sadece deniz suyuyla yıkanmalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.

Bahar aylarının gelmesi ile denizanalarının göç mevsimi başladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, suların ısınması ile kıyıya yaklaşan denizanalarıyla temasın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini aktardı. Prof. Dr. Korun, "Bahar aylarında başlayan göçler genellikle mayıstan eylüle kadar devam edebiliyor. Suların ısınması ile birlikte Levant Denizi'nde yoğun şekilde görülüyorlar" dedi. Prof. Dr. Korun, önceki yıllarda Antalya Körfezi'nde Manavgat'a kadar uzanan yaklaşık 100 kilometrelik alanda büyük sürüler halinde denizanalarının gözlemlendiğini söyledi.

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