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        Sanayi sitesinde 'drift' atan sürücünün ehliyetine el konulup 46 bin TL ceza uygulandı

        ANTALYA Akdeniz Sanayi Sitesi girişindeki sokakta otomobiliyle drift atan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:36 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:40
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        Sanayi sitesinde 'drift' atan sürücünün ehliyetine el konulup 46 bin TL ceza uygulandı
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        ANTALYA Akdeniz Sanayi Sitesi girişindeki sokakta otomobiliyle drift atan Ö.C.'ye, 46 bin 392 TL ceza uygulanıp, ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu.

        Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi olduklarını belirtti. Sanayi girişindeki 5009 Sokak'ta iş yerleri bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor. Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını anlattı.

        Esnafın tepkisi ve Demirören Haber Ajansı'nın

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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