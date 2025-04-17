Sanayi sitesinde 'drift' atan sürücünün ehliyetine el konulup 46 bin TL ceza uygulandı

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ndeki Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı, otomobil ve motosikletlerle drift atan sürücülerden şikayetçi olduklarını belirtti. Sanayi girişindeki 5009 Sokak'ta iş yerleri bulunan esnaf, sokağa yaya geçidi ve kasis istiyor. Akşam saatlerinde sokakta drift atıldığını belirten esnaf, sürücülerin aşırı hız yaptığını anlattı.

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