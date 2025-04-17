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        Turkish Airlines Open 6 yıl aradan sonra yeniden

        ANTALYA'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 6 yıl aradan sonra düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda, 156 oyuncu sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:35
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        Turkish Airlines Open 6 yıl aradan sonra yeniden
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        ANTALYA'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 6 yıl aradan sonra düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda, 156 oyuncu sahaya çıkacak. Turnuvanın biletleri satışa çıktı.

        DP World Tour kapsamında, 8-11 Mayıs tarihlerinde Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek turnuvaya, dünyaca ünlü golfçüler katılacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ülkemizde yapılacak turnuvada aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

        İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open'da, aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn'un da bulunduğu birçok ünlü isim sahaya çıkmıştı. 2019 yılında, Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, DP World Tour tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı Play-off'a sahne olmuş, Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen'ı geçen Tyrrell Hatton kupayı kazanmıştı. Turnuvayı izlemek isteyenler biletleri https://tixero.eu/site/event/turkish-airlines-open-antalya-08-11-05-2025?lang=tr internet adresi üzerinden satın alabilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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