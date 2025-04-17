Hayvan kreşindeki yavrulara anne şefkati
ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda çeşitli nedenlerle annelerinden ayrılan ya da doğada bulunarak getirilen yavru hayvanlar, özel bakım ve veteriner desteğiyle büyütülüyor.
ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda çeşitli nedenlerle annelerinden ayrılan ya da doğada bulunarak getirilen yavru hayvanlar, özel bakım ve veteriner desteğiyle büyütülüyor. Hayvan kreşinde anne şefkatiyle büyütülen hayvanlara ilişkin konuşan Park Müdürü Aygül Arsun, yavruların bakımının özenle sürdürüldüğünü belirterek, bu hayvanların doğa ve hayvan sevgisi eğitimlerinde kullanılacağını söyledi.
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan özel bakım ünitesinde, veteriner hekimler ve sağlık teknikerleri tarafından biberonla büyütülen yavrular, yaşlarına uygun şekilde özel bakım görüyor. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Veteriner hekimlerimiz ve teknikerlerimiz her gün bu yavruların sağlık kontrollerini yapıyor, mamalarını hazırlıyor. Onlara anne şefkatiyle yaklaşıyoruz" dedi. Doğal Yaşam Parkı'nda bakılan bu özel üniteye 'kreş' adını verdiklerini belirten Arsun, sincap Alex, rakun Venüs, papağan Çakıl ve tilki Latte hakkında bilgi verdi.
'VENÜS, YUVADAN ATILMIŞ BİR YAVRU'
Antalya Şehirler Arası Otogarı'nda bulunan iki sincaptan Alex'in yaklaşık 1 aylık olduğunu belirten Arsun, "Alex çok erken annesinden ayrılmış bir sincap. Maalesef diğer sincabı kaybettik. Veteriner hekimlerimiz ve sağlık teknikerlerimiz, Alex'in bakımını büyük titizlikle yaptı. Şimdi 33 günlük oldu, biraz katı gıdaya geçmeye başladı" dedi.
Venüs ismini verdikleri rakun yavrusunun da annesi tarafından kabul görmediğini belirten Arsun, "Venüs, annesi tarafından yuvadan atılmış bir yavru. Doğduğu ilk günden itibaren hekimimiz onu anne şefkatiyle, biberonla büyüttü. Bugün artık biraz katı gıdaya geçti" diye konuştu. Yol kenarında bulunan ve bir vatandaş tarafından kuruma getirilen Latte adlı tilki yavrusunun da hassas bakım gördüğünü söyleyen Arsun, "Latte geldiğinde çok küçüktü, yaklaşık 1 haftalıktı. Bugün 40 günlük oldu, o da katı gıdaya geçmeye başladı" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIN TEMAS ETMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'
Çakıl adlı cennet papağanın ise yumurtadan çıkarken zorlandığını ifade eden Arsun, "Çakıl 51 günlük oldu. Ekibimiz tarafından beslendi ve büyütüldü. Bütün bu canlılarımız tıpkı emanetimiz gibi. Diğer tüm hayvanlarımıza nasıl bakıyorsak, onlara da aynı özenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu yavruların sadece bakım değil, aynı zamanda eğitim amacıyla da değerlendirileceğini vurgulayan Arsun, "Özellikle çocuklara verdiğimiz doğa, çevre ve hayvan sevgisi eğitimlerinde ellerimizle büyüttüğümüz bu yavrular kullanılacak. Mümkün olduğunca çocukların birebir temas etmesini sağlayacağız. Hayvana, doğaya farkındalıklarını arttıracağız" dedi.
'YABAN HAYVANLARINI ALMADAN ÖNCE GÖZLEM YAPIN'
Yaban hayvanlarının doğadan bilinçsizce alınmasının yanlış olduğunu da ifade eden Arsun, "Bir yavruyu görüp hemen almak yerine, annesinin dönüp dönmeyeceğini gözlemlemek çok önemli. Anne sütü almamış, bağışıklık sistemi zayıf hayvanların yaşaması için özel bakım gerekiyor" diye konuştu.
Yaban hayvanlarıyla karşılaşan vatandaşların öncelikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber vermesi gerektiğini vurgulayan Arsun, "Kurumumuz bu müdürlükle protokol kapsamında çalışıyor. Bize getirilen yaban hayvanları tedavi edilip, güç kazandığında doğaya bırakılıyor. Kalıcı hasar alanlarsa parkta yaşamını sürdürüyor" dedi. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ve ailelerine kapılarını ücretsiz açacağını aktaran Aygül Arsun, "Tüm Antalyalı çocuklarımızı ve ailelerini bu özel günde doğal yaşam parkımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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