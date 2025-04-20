Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü (2)
'SADECEİTTİRDİM, DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE VURDU'Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu A.
'SADECEİTTİRDİM, DÜŞÜP KAFASINI ZEMİNE VURDU'
Antalya'da birlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu A.K. ile cesedi evin içine taşıyan Ukrayna vatandaşları A.A. ve İ.V., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. A.K.'nin ifadesinde, "Akşam beraber alkol aldık. Dışarıya çıkınca aramızda tartışma çıktı. Sadece ittirdim, yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Yere düştüğü zaman nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık. Daha önce içtiğimizde de bu şekilde sızıyordu. Uyandığında bizi arar diye düşündük. Öldüğünden haberimiz yoktu. Benim yaptığım sadece itmekti" dediği öğrenildi.
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