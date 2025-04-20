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        Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü (3)

        TUTUKLANDIAntalya'dabirlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu Artur Kurz çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:43
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        Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldü (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'dabirlikte içki içerken tartıştığı İbadulla Abdullayev'i darbederek öldüren Almanya uyruklu Artur Kurz çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler A.A. ve İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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