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        Otobüsteki yangın, yedek şoför sayesinde fark edilip söndürüldü

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, yedek şoförün dikkati sayesinde fark edilip söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:10
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        Otobüsteki yangın, yedek şoför sayesinde fark edilip söndürüldü
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, yedek şoförün dikkati sayesinde fark edilip söndürüldü.

        Alanya'dan aldığı yolcuları İstanbul'a götürmek için yola çıkan Hüseyin Demir idaresindeki 34 GMU 639 plakalı yolcu otobüsü, saat 11.00 sıralarında Serik ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'na geldiğinde motor kısmında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yedek şoför İsmail Y.'nin dumanı fark etmesi üzerine Hüseyin Demir, otobüsü yolun sağına çekip durdurdu. Otobüsteki 22 yolcu hızla tahliye edildi.

        İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Motor kısmının tamamen yanıp zarar gördüğü otobüsten tahliye edilen yolcular ise eşyalarıyla, bölgeye gelen başka otobüsle yolculuklarına devam etti.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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