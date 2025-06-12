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        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettiler

        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1'i kadın, 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:00
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        18 yaşından küçük 3 kişiyi, cinsel ilişki bahanesiyle dolandırıp darbettiler
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        ANTALYA'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1’i kadın, 2 kişi tutuklandı.

        Kemer ilçesine tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı. Çocukların bulunduğu yere gelen kadın parayı aldı. Kısa süre sonra gelen kadının arkadaşı da çocukları darbetti. Çocukların şikayeti üzerine olay yerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri E.S. (21) isimli kadın ile B.B.’yi (24) Antalya girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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