Korkuteli'de bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Korkuteli ilçesinde, bahçesinde 30 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulucak Mahallesi'nde yaşayan A.U'nun Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, bahçeye ekilmiş 30 kök kenevir bulundu.

Kenevirleri topraktan sökerek imha eden ekipler, A.U'yu gözaltına aldı.



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