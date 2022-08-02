Antalya'da jandarma trafik ekipleri alkol denetimi yaptı

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ANTALYA (AA) - İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Antalya merkez ve ilçelerinde alkol denetimleri gerçekleştirildi.



Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde etkin, sürekli ve farkındalık yaratıcı denetimler yapan jandarma trafik ekipleri, denetimlerden önce alkollü restoran ve kafeleri gezdi.



Amaçlarının kimseye ceza yazmak değil, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan jandarmalar, tatilcilere alkollü araç kullanmamaları hususunda uyarılarda bulundu.



Ekipler ayrıca, Almanca, İngilizce ve Rusça olarak hazırlanan broşürleri turistlere dağıttı.



Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren yerli ve yabancı turistler kendilerine uyarıda bulunan trafik jandarması ekiplerini teşekkür etti.



Uyarıların ardından yapılan denetimlerde, alkollü araç kullanan sürücüye rastlanılmadı.



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